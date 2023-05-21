Флорида, США, 21 мая, 2023, 06:40 — ИА Регнум. Британский писатель и литературный критик Мартин Эмис скончался в возрасте 73 лет в своём доме в американском штате Флорида. Об этом 20 мая сообщило издание The Guardian со ссылкой на супругу литератора, писательницу Изабель Фонсека.

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Уточняется, что писатель и критик скончался из-за последствий диагностированного онкологического заболевания пищевода в своём доме в городе Лейк-Уорте.

Мартин Эмис родился в 1949 году в семье лауреата Букеровской премии, писателя и литературного критика Кингсли Эмиса. За дебютный роман «Записки Рейчел» Мартин Эмис получил премию Соммерсета Моэма.

Самым значимым романом Мартина Эмиса назван «Деньги: Записка самоубийцы», его в 2005 году журнал Time отметил в списке «100 лучших англоязычных романов с 1923 года по настоящее время». Мартин Эмис являлся автором около 20 романов, в том числе вышедших в 2000 году мемуаров «Опыт», посвященных отцу Кингсли Эмису.

Мартин Эмис сотрудничал с ведущими литературными изданиями, включая Sunday Telegraph, New York Times Book Review и Esquire.