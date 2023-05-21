Берлин, 21 мая, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что подготовка пилотов Вооружённых сил Украины к использованию современных истребителей F-16 является долгосрочным проектом. Такое мнение Шольц выразил в кулуарах саммита G7 в Хиросиме.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«То, что связано с подготовкой пилотов, — это долгосрочный проект», — приводит слова Олафа Шольца портал t-online.

Немецкий государственный деятель также подчеркнул, что проект по обучению украинских пилотов является «посланием Российской Федерации», свидетельствующим о продолжении всеобъемлющей помощи Украине со стороны западных союзников.

Ранее советник главы министерства обороны Украины Юрий Сак в интервью The Washington Post заявил, что Украина ожидает получить истребители F-16 уже осенью этого года. По его словам, в этом направлении принимаются наибольшие усилия и наилучшие решения.

Как передавало ИА Регнум, Италия отказалась передавать Украине запрашиваемые истребители, так как не имеет их на вооружении. При этом, по словам премьер-министра Джорджи Мелони, Италия может предоставить ВСУ полигоны для обучения украинских пилотов.