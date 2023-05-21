Награжденный снайпер-разведчик с позывным Хитрый рассказал о боевой службе
Минобороны России показало кадры награждения военнослужащих штурмовых отрядов в зоне спецоперации
Москва, 21 мая, 2023, 06:16 — ИА Регнум. Бойцы штурмовых подразделений мотострелкового соединения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) получили государственные награды за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе участия в специальной военной операции (СВО), сообщило в своём Telegram-канале Министерство обороны России.
Ведомство опубликовало видеозапись с кадрами церемонии награждения, которая проходила на передовой. Командиры выразили благодарность собравшимся за службу, а также пожелали им крепкого здоровья и успехов.
Снайпер-разведчик с позывным Хитрый, который также получил награду, рассказал о своей боевой службе.
«У нас хорошие командиры, которым не страшно идти вперед. Это самое главное… Ну и коллектив у нас очень дружный. Мы все друг за друга горой», — заявил военнослужащий.
После церемонии бойцы вернулись на свои позиции для выполнения поставленных задач.
Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля Минобороны России обнародовало информацию о том, что в зоне СВО наградили отличившихся военнослужащих Новороссийского гвардейского горного соединения воздушно-десантных войск (ВДВ). Им вручили ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, медали «За отвагу», Суворова, «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть».