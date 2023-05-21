ДНР, 20 мая, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Освобождение Артёмовска, о котором объявили 20 мая, позволит Российской армии отбросить противника от Донецка. Об этом сообщил информационному агентству URA. RU военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Дальше будет освобождение территории Донецка, донецкой дуги. Надо как можно быстрее отбросить ВСУ от Донецка», — сказал он.

Дандыкин отметил, что ВСУ, пользуясь близостью линии фронта к российскими мирным городам, наносят по ним артиллерийские удары, убивая мирных жителей, нужно отгонять ВСУ дальше и от других российских территорий. Он напомнил, что Авдеевка, Марьинка, Северск, Константиновка, Славянск, Краматорск, согласно Конституции России, являются российскими городами, значит их тоже нужно освобождать.

Эксперт также отметил, что советское вооружение, которое было у Киева, почти полностью уничтожили, теперь ВСУ целиком зависят от поставок НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, об освобождении Артёмовска ранее сообщила пресс-служба Евгения Пригожина. Российские штурмовики взяли последний участок на окраине города, у многоэтажного дома возле сквера «Самолёт».

Бои за Артёмовск начались в октябре 2022 года и продолжались 224 дня. Город был важным транспортным узлом для снабжения ВСУ.