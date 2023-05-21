Москва, 21 мая, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России к 2024 году планирует установить правила для строительства деревянных многоэтажных домов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

Отмечается, что первые проекты таких построек уже разрабатываются. Среди них есть гостиничные комплексы в Москве, Московской и Иркутской областях, а также в Карелии и на Кавказе.

В 2023 году Минстрой собирается провести исследования и опыты, а уже после — ввести изменения в строительные нормативы в сфере возведения таких зданий. В 2024 году министерство планирует, что правила для строительства деревянных зданий с высотностью до 12 этажей вступят в силу.

В ведомстве также рассказали, что такую технологию отличают энергоэффективность и высокая скорость возведения зданий, которая в 2,5 раза быстрее строительства по классической железобетонной технологии.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года правительство Вологодской области объявило, что в регионе началось строительство двух четырехэтажных жилых домов из деревянных CLT-панелей. Эта технология стала применяться в России впервые. В июне Минстрой разработал «дорожную карту» по увеличению использования стали при строительстве школ, детсадов и жилых домов, в том числе в программах реновации в России.