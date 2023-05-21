Минстрой введёт нормы строительства деревянных многоэтажек в России
Минстрой России к 2024 году установит правила строительства деревянных многоэтажных домов
Москва, 21 мая, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России к 2024 году планирует установить правила для строительства деревянных многоэтажных домов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что первые проекты таких построек уже разрабатываются. Среди них есть гостиничные комплексы в Москве, Московской и Иркутской областях, а также в Карелии и на Кавказе.
В 2023 году Минстрой собирается провести исследования и опыты, а уже после — ввести изменения в строительные нормативы в сфере возведения таких зданий. В 2024 году министерство планирует, что правила для строительства деревянных зданий с высотностью до 12 этажей вступят в силу.
В ведомстве также рассказали, что такую технологию отличают энергоэффективность и высокая скорость возведения зданий, которая в 2,5 раза быстрее строительства по классической железобетонной технологии.
Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года правительство Вологодской области объявило, что в регионе началось строительство двух четырехэтажных жилых домов из деревянных CLT-панелей. Эта технология стала применяться в России впервые. В июне Минстрой разработал «дорожную карту» по увеличению использования стали при строительстве школ, детсадов и жилых домов, в том числе в программах реновации в России.