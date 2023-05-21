Киев, 21 мая, 2023, 05:38 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки и их западные союзники не поддерживают идею Украины о международном трибунале против России, так как опасаются возможной угрозы в отношении лидеров их государств. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на заместителя главы офиса Владимира Зеленского Андрея Смирнова.

(сс) Hypergio Международный уголовный суд в Гааге

«Предложение украинской стороны ещё не было поддержано Соединёнными Штатам. И всё ещё её не поддержали Франция или Германия. Логика наших обсуждений мне ясна: США и их союзники опасаются прецедента для них самих», — рассказал Смирнов Newsweek.

По его словам, западные страны вместо процесса при посредничестве Организации Объединённых Наций предложил вариант так называемого трибунала, который будет проходить в рамках украинской юрисдикции.

Как передавало ИА Регнум, ранее ассамблея стран — участников Римского статута Международного уголовного суда выразила обеспокоенность решением Российской Федерации объявить в розыск и возбудить уголовные дела в отношении судей и прокуроров МУС.