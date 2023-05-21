Гаага, Нидерланды, 21 мая, 2023, 04:56 — ИА Регнум. Ассамблея стран — участников Римского статута Международного уголовного суда заявила, что обеспокоена решением России объявить в розыск и возбудить уголовные дела в отношении судей и прокурора инстанции.

(сс) Hypergio Международный уголовный суд в Гааге

«Председательство ассамблеи сожалеет в связи с этими актами запугивания и неприемлемыми попытками подорвать полномочия МУС по расследованию, санкционированию и предотвращению самых тяжких международных преступлений», — говорится в распространённом в субботу заявлении.

Напомним, 17 марта досудебная палата МУС (юрисдикцию которого Россия не признаёт) выдала ордер на «арест» президента Российской Федерации Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Как передавало ИА Регнум, спустя несколько дней Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовные дела против судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора инстанции Карима Ахмад Хана.