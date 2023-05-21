Вашингтон, 21 мая, 2023, 04:34 — ИА Регнум. В США за последние пять лет зарегистрировали примерно 1050 происшествий с применением огнестрельного оружия в школах, что значительно превышает статистику за другие аналогичные периоды за прошедшие 50 лет, говорится в отчете исследовательского проекта K-12 School Shooting Database, который собирает информацию о таких случаях.

U.S. Department of Defense Стрельба

Авторы исследования отмечают, что с 1970 по 2017 включительно в американских школах за год происходило не более 60 подобных случаев. При этом с 2018 года по 2023 год включительно ежегодно фиксировали по меньшей мере 115 аналогичных инцидентов.

В документе также сказано, что чаще всего конфликты со стрельбой в школах в США происходили из-за «обострения споров». Наиболее частым местом, где происходили такие происшествия, становились парковки для автотранспорта. Кроме того, случалась стрельба чаще в периоды утренних учебных занятий.

Как сообщало ИА Регнум, в середине марта агентство The Associated Press распространило информацию о том, что президент США Джо Байден планирует подписать указ который предписывает осуществлять тщательную проверку личных данных будущего владельца оружия и контроль за его хранением.

27 марта в школе Нэшвилла (штат Теннесси) женщина из огнестрельного оружия убила троих детей и троих взрослых. У преступницы были пистолет и две штурмовые винтовки.