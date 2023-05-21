Вашингтон, 21 мая, 2023, 04:25 — ИА Регнум. Выделение нового пакета военной помощи Киеву на сумму около $375 миллионов не готовы подтвердить в Белом доме. Об этом 20 мая сообщил высокопоставленный чиновник из администрации США, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как отметил чиновник, он видел информацию в прессе о выделении очередного пакета военной помощи Украине, но подтвердить их не в состоянии.

«Единственное, я бы хотел сказать, что последний пакет был выделен не далее как две недели назад, и ни для кого не должно стать сюрпризом, что такая помощь продолжит поступать на Украину и далее», — уточнил представитель администрации президента США.

Также чиновник пояснил, что поставки военной помощи будут осуществляться в полном соответствии со взятым на себя Вашингтоном обязательством поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как пояснили в Белом доме, власти США действуют в рамках выделения военной помощи Украине так, чтобы у ВСУ имелось всё необходимое для проведения успешного контрнаступления.

Ожидается, что новые пакеты американской военной помощи будут содержать прежнюю номенклатуру вооружений, техники и боеприпасов.