Донецк, 21 мая, 2023, 04:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«За истёкшие сутки Представительство сообщало о 37 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 148 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что на донецком направлении противник совершил девять обстрелов из артиллерии и реактивных систем залпового огня, на горловском направлении — 24 обстрела, на ясиноватском — два обстрела, на волновахском — два обстрела.

Под огнём артиллерии ВСУ оказались Донецк, Ясиноватая, Макеевка, Горловка, Александровка, Владимировка и Озеряновка.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что ВСУ за 19 мая совершили 48 обстрелов территории Донецкой Народной Республики. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска совершили один обстрел на мариупольском направлении из дальнобойных ракет.