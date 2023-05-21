Тюмень, 21 мая, 2023, 04:05 — ИА Регнум. Трёхлетний Степан Елагин пропал в поселке Ертарский, расположенном на границе Тюменской и Свердловской областей. Об этом сообщили 20 мая в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Уточняется, что местонахождение ребёнка неизвестно с 19 мая. Согласно ориентировке, ребенок ростом 95 см, нормального телосложения, у него светло-русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения мальчик был одет в серую футболку, зелёные штаны и чёрные тканевые тапочки.

«Просим сообщить любую информацию по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112», — сообщили в поисково-спасательном отряде.

К поискам ребёнка привлечены около 80 волонтеров Тюменской, Курганской и Свердловской областей, а также сотрудники ГУ МЧС и ГУ МВД по региону и неравнодушные местные жители.

Отмечается, что накануне исчезновения мальчика произошёл пожар, сгорел дом, в котором проживала многодетная семья.

Ранее Специалисты из уголовного розыска предполагают, что ребёнок мог случайно поджечь стог сена, после чего огонь перекинулся на дом. Мальчик мог спрятаться, испугавшись наказания за поджог. Параллельно сотрудники правоохранительных органов отрабатывают и другие версии.

«По нашим данным, накануне ЧП здесь произошел пожар, после которого ребенка и не могут найти. По одной из отрабатываемых сыщиками уголовного розыска версий, малыш мог играть со спичками и поджечь стог сена, огонь быстро перекинулся на дом», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых в беседе с «Известиями».

По его словам, мальчик мог спрятаться, испугавшись наказания за пожар. Однако правоохранительные органы отрабатывают и другие версии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по факту гибели ребёнка-сироты в центре для детей и сирот во Всеволожском районе Ленинградской области следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.