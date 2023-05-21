Чита, 21 мая, 2023, 03:57 — ИА Регнум. Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с железнодорожных путей на перегоне Куэнга — Приисковая двухпутного участка Забайкальской железной дороги в ночь на 21 мая, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Забайкальскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

В связи с происшествием движение перегону приостановили и задержали поезд Владивосток — Москва. Также были отменены пригородные пассажирские поезда Чернышевск — Шилка и Шилка — Чернышевск.

В результате аварии никто не пострадал. Угроза для экологии отставляет. При аварии был нарушен габарит соседнего пути. Для ликвидации последствий случившегося задействовали четыре восстановительных поезда.

На место прибыла оперативная группа пожарно-спасательной части. Ожидается, что из-за происшествия произойдет задержка пассажирского поезда №8 Новосибирск — Владивосток.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая на станции Заделье в Карелии сошли с железнодорожных путей 19 вагонов грузового поезда. 15 мая в Самарской области 15 вагонов грузового состава сошли с рельсов на перегоне Толкай — Новоотрадная.

18 мая на перегоне Камарчага — Балай в Красноярском крае сошли с железнодорожных путей сошли 5 вагонов грузового поезда.