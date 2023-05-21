Москва, 21 мая, 2023, 03:34 — ИА Регнум. Садовое кольцо и улицы в центре Москвы временно перекроют в связи с проведением велогонки и велофестиваля. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба департамента транспорта города Москвы в своём Telegram-канале.

ИА REGNUM Велогонка

«Утром 21 мая в связи с проведением велогонки «Садовое кольцо» будет временно закрыто движение на всем протяжении Садового кольца», — пояснили в департаменте транспорта.

Кроме того, 21 мая будет проводится «Московский весенний велофестиваль». В связи с проведением мероприятий с 00:01 мск 21 мая и до 17:00 мск будет закрыто движение на улица Баррикадная, проспекте Академика Сахарова и на улице Маши Порываевой.

Кроме того, с 00:01 мск до 20:00 мск — приостановят движение на съезде с Полуярославской набережной на улицу Земляной Вал. С 07:00мск ограничения на проезд автомобилей затронут улицу Мясницкая, а с 13:00 мск закроют проезд на Каланчевской улице.

Также будут закрыты Садовое кольцо, съезд с Полуярославской набережной на улицу Земляной Вал, улицы Баррикадная, Мясницкая, Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова.

В департаменте транспорта Москвы рекомендовали во время перекрытий отложить поездки на личном авто в места ограничений или воспользоваться метро для экономии времени.

Ранее ИА Регнум сообщало о возобновлении движения на участке между станциями «Автозаводская» и «Орехово» Замоскворецкой линии Московского метрополитена. На перегоне Царицыно — Кантемировская производились работы по строительству новых тоннелей длиной 270 метров.