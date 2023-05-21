Вашингтон, 21 мая, 2023, 03:23 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Карим Жан Пьер заявила, что команда спикера палаты представителей Соединённых Штатов Америки Кевина Маккарта выдвинула ряд предложений, негативно сказавшихся на переговорах с администрацией по проблеме государственного долга.

Иван Шилов ИА REGNUM Белый дом

«Вчера вечером в округе Колумбия команда спикера представила предложения, которые стали большим шагом назад и содержали набор крайних однопартийных требований, которые никогда не могли бы быть приняты обеими палатами конгресса», — сказала Жан-Пьер.

По её словам, президент США Джо Байден неоднократно выдвигал предложения по сокращению дефицита бюджета путём сокращения прибылей крупных фармацевтических компаний. Она также добавила, что представители администрации США готовы к продолжению переговоров с членами конгресса по решению проблемы госдолга.

Как передавало ИА Регнум, ранее спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти по итогам встречи с президентом Джо Байденом сообщил в беседе с журналистами, что стороны не преодолели разногласий по вопросу о повышении потолка государственного долга. При этом он предположил, что договорённость может быть достигнута до конца недели.