Вашингтон, 21 мая, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Рекламную кампанию по выдвижению экс-ведущего Fox News Такера Карлсона в президенты США начал комитет политических действий. Об этом 20 мая пишет газета The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

Комитет Tucker PAC начал свою деятельность в конце апреля, подав документы в Федеральную избирательную комиссию. Комитет финансирует один из спонсоров Республиканской партии США и одновременно экс-кандидат в Конгресс Крис Экстром.

В рекламном тексте указываются сильные стороны Такера Карлсона. В частности, сказано, что экс-телеведущий является идеальным лидером для республиканцев, так как обладает способностью красноречиво выражать свои мысли и поэтому легко «прижмёт» левых в обеих партиях и «разнесёт» действующего лидера США Джозефа Байдена.

«Такер Карлсон остроумен, сообразителен и высмеивает всякую чушь… Такер разнесет Байдена на дебатах», — утверждается в рекламном буклете.

При этом сам Экстром уточнял, что знает Карлсона «смутно», а с предложением сформировать Комитет к нему обратились до увольнения журналиста из Fox News.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский экс-ведущий Такер Карлсон, уволенный с телеканала Fox News, пообещал запустить собственное шоу в Twitter.

Как рассказал американский журналист Джексон Хинкл, ведущего Такера Карлсона уволили из компании Fox News из-за бесстрашных репортажей о президенте Украины Владимире Зеленском.