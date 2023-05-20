Исламабад, 21 мая, 2023, 02:56 — ИА Регнум. В результате нападения группы террористов на военный пост в пакистанской провинции Белуджистан в субботу, 20 мая, погибли три человека. Об этом сообщило издание Dawn со ссылкой на заявление межведомственной службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Терроризм

«Было совершено [нападение группы террористов — ред.] на пост, который был создан недавно для помощи в борьбе с вымогательством, направленным на угольные шахты в этом районе… В ходе интенсивной перестрелки трое солдат приняли мученическую смерть и один террорист был отправлен в ад», — сообщило издание.

Отмечается, что пакистанские военные определили предположительное место, где скрываются террористы, и начали операцию по их ликвидации.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга призвала все стороны конфликта в Пакистане к мирному урегулированию. По её словам, российская сторона рассчитывает, что массовые протестные акции в пакистанских городах пройдут без серьёзных столкновений.