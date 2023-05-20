Киев, 21 мая, 2023, 02:54 — ИА Регнум. Украинские власти в рамках зерновой сделки пока не смогли достичь договоренностей по полноценному функционированию портов Николаев и Ольвия, заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в эфире телемарафона «Единые новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

Он пояснил, что недавние заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о кораблях в указанных портах касались лишь выхода судов в море, а не захода в гавани, и этот вопрос остается несогласованным. Сольский отметил, что включение порта Николаев в зерновую сделку помогло бы Украине примерно в два раза увеличить свой экспорт.

Он также подчеркнул важность того, чтобы наряду с открытием порта необходимо обеспечивать достаточное количество кораблей, пропускаемых через пролив Босфор.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министерство иностранных дел России объявило о том, что зерновую сделку продлили до 17 июля включительно. В неё не стали вносить изменения. В ведомстве предупредили, что, если все проблемные вопросы по зерновой сделке не будут решены за два следующих месяца, то зерновую сделку прекратят.

18 мая украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что в зерновой сделке не учитываются требования России, такие как работа аммиакопровода «Тольятти — Одесса», снятие санкций с экспортёров зерна и удобрений, а также отмена ограничений для банков, обслуживающих эти организации.