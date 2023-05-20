Симферополь, 21 мая, 2023, 02:37 — ИА Регнум. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов сможет приехать в Севастополь только если останется жив и в городе состоится трибунал над украинскими нацистами. Такое заявление сделал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Михаил Развожаев

Свой комментарий губернатор Севастополя сделал после заявления Буданова о намерении после «победы» Украины и возвращения Крыма посетить свой родной город Севастополь. В своей речи Буданов назвал жителей Крыма людьми с «видоизменённой психикой», которых надо привлечь к ответственности. На уточняющий вопрос Буданов ответил, что подразумевает «физическое уничтожение» крымчан.

«Шанс приехать у нациста Буданова в Севастополь есть только в одном случае: после нашей Победы, если он останется жив и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе», — указал Развожаев.

Кроме того, Развожаев отметил, что с трудом верится в то, что Севастополь — это родной город Буданова, как последний утверждает. Губернатор подчеркнул, что любой человек, который хотя бы чуть-чуть знает историю Города-Героя, должен понимать, что уничтожить севастопольцев не получалось ни у кого и никогда.

Кроме того, слова Буданова прокомментировала также глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Она назвала Буданова военным преступником, которого в лучшем случае за его преступления ждёт военный трибунал.

Ранее ИА Регнум сообщало, что руководство Крыма предъявит Украине полный список претензий, в том числе по совершённым в отношении российского региона терактам и диверсиям.

Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что в Крыму работает группа по подготовке претензий Украине, в том числе из-за транспортной и энергетической блокады полуострова.