Грозный, 21 мая, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о важности решений президента Российской Федерации Владимира Путина, благодаря которым решаются самые сложные задачи в регионах страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я давно работаю в команде Владимира Владимировича. Поэтому по своему опыту знаю, что это очень отзывчивый и чуткий руководитель, который помогает решать даже самые нерешаемые задачи в регионах», — написал Кадыров в своём Telegram-канале в субботу, 20 мая.

Глава Чеченской Республики также отметил роль главы государства в решении социально-экономических проблем в регионе и назвал содержательным и интересным выступление Владимира Путина на заседании Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске.

По словам Кадырова, главы всех регионов Северо-Кавказского федерального округа поддерживают каждую инициативу Владимира Путина, в том числе и проведение специальной военной операции на Украине.

Как передавало ИА Регнум, ранее Рамзан Кадыров отметил, что курс главы российского государства направлен на укрепление роли семьи, а также на межнациональное согласие и сохранение традиционных ценностей.