Вашингтон, 21 мая, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Власти США действуют в рамках выделения военной помощи Украине так, чтобы у ВСУ имелось всё необходимое для провидения успешного контрнаступления, сообщил на брифинге 20 мая высокопоставленный представитель Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что новые пакеты американской военной помощи будут содержать прежнюю номенклатуру вооружений, техники и боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер назвал украинские войска недостаточно подготовленными для проведения масштабной наступательной операции. По его словам, Украина испытывает нехватку высококвалифицированных и обученных военнослужащих.

17 мая помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Соединённых Штатов не может точно установить, начали ли ВСУ свое контрнаступление.