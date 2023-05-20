Вашингтон, 21 мая, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Власти США действуют в рамках выделения военной помощи Украине так, чтобы у ВСУ имелось всё необходимое для провидения успешного контрнаступления, сообщил на брифинге 20 мая высокопоставленный представитель Белого дома.

Белый дом: США стараются передать Украине всё необходимое для успеха ВСУ при контрнаступлении
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ

Он отметил, что новые пакеты американской военной помощи будут содержать прежнюю номенклатуру вооружений, техники и боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер назвал украинские войска недостаточно подготовленными для проведения масштабной наступательной операции. По его словам, Украина испытывает нехватку высококвалифицированных и обученных военнослужащих.

17 мая помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Соединённых Штатов не может точно установить, начали ли ВСУ свое контрнаступление.