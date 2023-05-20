Киев, 21 мая, 2023, 02:01 — ИА Регнум. Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник в эфире национального телемарафона «Единые новости» анонсировал поставки двух немецких систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Boevaya mashina IRIS-T SLM

«Две [системы IRIS-T — ред.], которые были нам обещаны ещё в прошлом году, будут доставлены до конца этого года. То есть у нас будут четыре такие системы ПВО», — сказал Мельник.

Также замглавы МИД Украины добавил, что на данный момент украинская армия имеет в своём распоряжении две немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Он также напомнил, что ещё четыре системы и ракеты к ним, которые канцлер Германии Олаф Шольц обещал предоставить ВСУ на прошлой неделе, будут изготовлены в течение следующего года.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства обороны ФРГН Надине Крюгер в ходе брифинга 15 мая подтвердил, что Украина в ближайшем будущем получит от Германии в общей сложности восемь систем противовоздушной обороны IRIS-T.