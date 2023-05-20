Вашингтон, 21 мая, 2023, 01:42 — ИА Регнум. Глава американской корпорации Meta Platforms (организация, деятельность которой запрещена в России) Марк Цукерберг с начала 2023 года увеличил свое состояние на 44,3 млрд, что является самым высоким показателем среди богатейших людей мира, сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Цукерберг

Активы бизнесмена в настоящее время составляют $89,9 млрд. Он занимает 12-е место в списке миллиардеров по размеру состояния согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index.

В агентстве отмечают, что Цукерберг акцентировал внимание на развитии метавселенной и стремился инвестировать все необходимые средства для доминирования в этом направлении.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2020 года состояние Цукерберга превышало $100 млрд. В январе 2023 года американский журнал Forbes включил бизнесмена в список пяти миллиардеров, состояние которых снизилось больше всех по итогам ушедшего 2022 года.

Кроме Цукерберга в перечне оказались основатель Space X и владелец Twitter Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос, а также основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. За прошлый год все они потеряли в общей сложности на $378 млрд.