В МИД Украины заявили о риске остаться без финансирования
Киев, 21 мая, 2023, 01:30 — ИА Регнум. Заместитель главы министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что внешнеполитическое ведомство в октябре может остаться без финансирования.
«У нас не хватает финансирования. Хочется верить, что правительство поддержит просьбу нашего министра увеличить финансирование министерства иностранных дел, которое недофинансировано практически на треть», — сказал Мельник в эфире телемарафона «Единые новости».
По его словам, если украинское правительство не одобрит эту просьбу, в октябре министерство иностранных дел Украины останется без финансирования.
Также Андрей Мельник подчеркнул, что количество дипломатических учреждений в Азии, странах Африки и Латинской Америки должно быть расширено.
Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что заместитель главы министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник может быть назначен на пост посла страны в Бразилии. Согласно данным Bild, подобное решение должно поспособствовать улучшению отношений двух стран.