Киев, 21 мая, 2023, 01:30 — ИА Регнум. Заместитель главы министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что внешнеполитическое ведомство в октябре может остаться без финансирования.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Мельник

«У нас не хватает финансирования. Хочется верить, что правительство поддержит просьбу нашего министра увеличить финансирование министерства иностранных дел, которое недофинансировано практически на треть», — сказал Мельник в эфире телемарафона «Единые новости».

По его словам, если украинское правительство не одобрит эту просьбу, в октябре министерство иностранных дел Украины останется без финансирования.

Также Андрей Мельник подчеркнул, что количество дипломатических учреждений в Азии, странах Африки и Латинской Америки должно быть расширено.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что заместитель главы министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник может быть назначен на пост посла страны в Бразилии. Согласно данным Bild, подобное решение должно поспособствовать улучшению отношений двух стран.