ДНР, 21 мая, 2023, 00:25 — ИА Регнум. Заявление об освобождении российскими силами города Артёмовска (Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) сделало Министерство обороны России 21 мая в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«На артёмовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артёмовска», — сказано в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил информацию об освобождении Артёмовска. Он указал на особый символизм, который заключается в том, что это событие произошло именно 20 мая, спустя год после сдачи в плен последних украинских военных и боевиков в Мариуполе.

Российские силы полностью установили контроль над Артёмовском 20 мая в 12:00 мск. Операция по взятию Артёмовска длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года.