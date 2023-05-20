Москва, 20 мая, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Декларацию, обязывающую российских и белорусских спортсменов воздерживаться от любой поддержки специальной военной операции (СВО), потребовала подписать Международная федерация тяжелой атлетики (IWF). Об этом 20 мая сообщает РИА Новости.

Андрея Пронин ИА REGNUM Тяжёлая атлетика

«Я обязуюсь и впредь воздерживаться от выражения какой-либо поддержки спецоперации и немедленно и добровольно уведомлю о любых соответствующих изменениях в моей деятельности, которые произойдут после даты этого заявления», — указано в одном из пунктов декларации.

Далее отмечается, что подписавший данный документ подтверждает готовность сотрудничать в полной мере с независимыми комиссиями в ходе любых проверок.

IWF допустила российских и белорусских атлетов к участию в турнире в нейтральном статусе, поставив условием подписание неких деклараций о политических взглядах. Предполагается, что независимая комиссия, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, будет проверять потенциальных участников соревнований на их отношение к СВО.

Ранее ИА Регнум сообщало, что требование Федерации выполнили только белорусские спортсмены. Российские тяжелоатлеты декларацию подписать отказались и, как следствие, не примут участия в июньском этапе Гран-при IWF на Кубе. Турнир состоится в Гаване с 8 по 18 июня, он является квалификационным соревнованием к Олимпиаде 2024 года.