IWF потребовала от российских атлетов письменно отказаться от поддержки СВО
IWF обязала российских спортсменов письменно отказаться от какой-либо поддержки спецоперации
Москва, 20 мая, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Декларацию, обязывающую российских и белорусских спортсменов воздерживаться от любой поддержки специальной военной операции (СВО), потребовала подписать Международная федерация тяжелой атлетики (IWF). Об этом 20 мая сообщает РИА Новости.
«Я обязуюсь и впредь воздерживаться от выражения какой-либо поддержки спецоперации и немедленно и добровольно уведомлю о любых соответствующих изменениях в моей деятельности, которые произойдут после даты этого заявления», — указано в одном из пунктов декларации.
Далее отмечается, что подписавший данный документ подтверждает готовность сотрудничать в полной мере с независимыми комиссиями в ходе любых проверок.
IWF допустила российских и белорусских атлетов к участию в турнире в нейтральном статусе, поставив условием подписание неких деклараций о политических взглядах. Предполагается, что независимая комиссия, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, будет проверять потенциальных участников соревнований на их отношение к СВО.
Ранее ИА Регнум сообщало, что требование Федерации выполнили только белорусские спортсмены. Российские тяжелоатлеты декларацию подписать отказались и, как следствие, не примут участия в июньском этапе Гран-при IWF на Кубе. Турнир состоится в Гаване с 8 по 18 июня, он является квалификационным соревнованием к Олимпиаде 2024 года.