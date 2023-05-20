Киев, 21 мая, 2023, 00:02 — ИА Регнум. Заместитель главы министерства обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что Валерий Залужный продолжает исполнять обязанности главнокомандующего Вооружёнными силами Украины. Об этом Маляр написала в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

«Главком на месте. Делает свою работу», — написала Анна Маляр, добавив, что только что пообщалась с действующим главнокомандующим украинской армии.

По её словам, российская сторона запустила «информационную волну» о якобы исчезновении Валерия Залужного.

Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины заявил, что провёл телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. По его словам, он поблагодарил за предоставленные зенитные ракетные комплексы Patriot и обсудил обстановку в зоне боевых действий.