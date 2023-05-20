Мелитополь, 20 мая, 2023, 23:43 — ИА Регнум. Делегация иностранных журналистов прибыла с ознакомительным визитом в Запорожскую область, написал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелитополь

По словам Балицкого, он провел встречи с представителями прессы из Ирана, Италии, Турции, Сербии, Черногории, Северной Македонии и Эфиопии. Врио главы региона отметил, что многие из них посещали Запорожскую область год назад, когда в регионе началось восстановление инфраструктуры и социальной сферы.

Балицкий подчеркнул, что журналисты указали на существенные улучшения качества дорог, а также деятельности бизнеса и сельхозпредприятий. Он выразил благодарность участникам визита за смелость прибыть в регион в условиях военного положения и желание показать правду населению стран, в которых они проживают.

Врио главы области добавил, многие из граждан таких государев «вынуждены слышать только выгодную Европе пропаганду».

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта стало известно, что журналист из Франции Адриан Боке, который освещал события в Донбассе, получил российский паспорт. Он рассказал, что указ о предоставлении ему гражданства РФ подписал ещё в феврале президент России Владимир Путин.

Боке стал одним из первых иностранных журналистов, которые раскрыли инсценировку массовых убийств мирного населения в украинской Буче.