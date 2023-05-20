Первомайск, ЛНР, 20 мая, 2023, 23:35 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате обстрела села Калиново-Борщеватое в Луганской Народной Республике возросло до пяти человек. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба правительства ЛНР в своем Telegram-канале.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Уточняется, что, по данным министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками села Калиново-Борщеватое увеличилось до пяти человек из числа мирных граждан. При этом трое пострадавших являются членами одной семьи.

В свою очередь, мэр города Первомайска Сергей Колягин отметил в своём Telegram-канале, что пострадавшая женщина госпитализирована в Стахановскую больницу, мужчина с минно-взрывными травмами прооперирован и находится в Первомайской больнице, его супруга от госпитализации отказалась. Ещё один мужчина получил ранения позвоночника, его транспортируют в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Пятая пострадавшая — женщина с тяжелой травмой головы — госпитализирована в ЛРКБ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мэр города Первомайска в ЛНР Сергей Колягин сообщил о срабатывании взрывного устройства ВСУ неизвестного типа в воздухе в селе Калиново-Борщеватое. В результате взрыва погибли два человека, ещё двое пострадали.