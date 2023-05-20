Вашингтон, 20 мая, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Власти США выдвинули президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум, в соответствии с которым он должен либо срочно отдать приказ о контрнаступлении ВСУ, либо начать переговоры с Россией об условиях капитуляции, заявил бывший советник главы Пентагона американский полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на видеохостинге YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Эксперт сообщил, что украинский лидер получил такие указания ещё несколько недель назад. Макгрегор утверждает, что эта информация «фактически утекла» из Белого дома.

Полковник выразил мнение, что в случае продолжения боевых действий ситуация для Украины и НАТО стремительно ухудшится на фоне преимуществ, которых достигли российские войска в конфликте.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что от Киева требуют сесть за стол переговоров «на условиях России» и для этого запустили большую кампанию. Он отметил, что киевские власти будут вести диалог с РФ только на своих условиях.

14 мая президент Украины заявил, что проведение контрнаступления ВСУ сдерживают два фактора: плохие погодные условия в зоне боевых действий и нехватка ракет, а также систем большой дальности. 15 мая он рассказал, что украинская армия не готова к контрнаступлению и войска потеряют «много людей», если им отдать приказ наступать.