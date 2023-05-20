Вашингтон, 20 мая, 2023, 23:06 — ИА Регнум. Украинские города Харьков и Одесса войдут в состав России в результате ответного удара ВС РФ на контрнаступление ВСУ. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

По мнению Макгрегора, Киев с высокой вероятностью истратил свои последние военно-технические и людские резервы и вряд ли что-то сможет противопоставить в ответ на действия российской армии.

«Я думаю, что русские начнут действовать, они будут делать это обдуманно и осторожно, максимально используя свои высокоточные дальнобойные ракеты, а также, очевидно, в полной мере используя превосходство в воздухе», — указал Макгрегор.

При этом военный эксперт отметил, что неожиданный блицкрига вряд ли будет, но у Макгрегора нет сомнений в том, что Одесса и Харьков попадут под контроль Москвы.

Макгрегор выразил уверенность в том. что новое наступление ВС России, в результате которого Харьков и Одесса будут освобождены и выведены из-под власти Киева, практически неизбежно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по мнению подполковника армии США Дэниела Дэвиса, Украина находится на пороге наступления при тех же сходных обстоятельствах, что и Германия в 1944–1945 годах. Поэтому украинскую армию ждёт катастрофа на фронте при попытке нанести удар весной или летом.