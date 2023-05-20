Санкт-Петербург, 20 мая, 2023, 22:39 — ИА Регнум. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели следователи по факту гибели ребёнка-сироты в центре для детей и сирот во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону в своём Telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Уточняется, что тело ребёнка 2009 года рождения было обнаружено 19 мая 2023 года в комнате центра для детей и сирот, где он проживал. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. По предварительным данным, смерть ребёнка могла наступить из-за отравления неизвестным веществом. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В частности, правоохранителями будет дана оценка действиям должностных лиц интерната, которые могли привести к трагедии.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлен на контроль Всеволожская городская прокуратура.

Ранее ИА Регнум сообщало, что следователи возбудили уголовное дело после исчезновения двух маленьких девочек в поселке Ленинский Яшкинского района Кемеровской области. На место выехала следственная группа, которая предварительно установила, что девочки воспитываются в многодетной семье, их родители злоупотребляют спиртным.