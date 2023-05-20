Париж, 20 мая, 2023, 21:57 — ИА Регнум. По просьбе украинской стороны Франция предоставила правительственный самолёт президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он смог прилететь в Хиросиму для участия в саммите G7. Об этом 20 мая сообщил французский телеканал BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский

По информации телеканала, французская сторона согласилась пойти на встречу украинскому лидеру, так как президент Эммануэль Макрон достаточно давно знаком с Зеленским, ещё до его президентства на Украине.

«Его принимали в Елисейском дворце ещё до того, как он был избран президентом», — говорится в сообщении телеканала.

Также BFMTV отметил, что этот шаг призван продемонстрировать поддержку Киева со стороны Парижа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 20 мая Владимир Зеленский прибыл на саммит «Большой семёрки» в Хиросиму.

О том, что украинский лидер станет участником саммита, стало известно несколькими днями ранее. Несмотря на изначальную информацию о его участии по видеосвязи, украинский лидер в итоге прибыл лично. Перед этим Зеленский поблагодарил лидеров стран G7 за поддержку Украины.