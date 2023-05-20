Вашингтон, 20 мая, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с такой же катастрофой на фронте, с какой столкнулся Адольф Гитлер после наступления в Арденнах в декабре 1944 — январе 1945 годов. Об этом заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис в своей публикации для издания 19Fortyfive.

«Немцы предприняли внезапное крупномасштабное контрнаступление. <…> После первоначального успеха гитлеровские войска были измотаны огромными силами союзников и неустанной способностью их промышленности вести войну», — напомнил Дэвис.

Так по мнению американского офицера, Украина, находится на пороге наступления при аналогичных обстоятельствах, что и Германия в 1944–1945 годах. Поэтому, полагает Дэвис, Вооруженные силы Украины ждёт катастрофа при попытке нанести удар весной или летом

Также подполковник армии США подчеркнул, что российские силы за месяцы проведения СВО построили сложные многоуровневые оборонительные сооружения, которые простираются по всей 1000-километровой линии фронта. С военной точки зрения, считает Дэвис, украинская армия недостаточно велика, недостаточно вооружена и обучена, чтобы проводить операции по захвату территорий.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ упустили свой шанс на начало контрнаступления в Запорожской области и теперь у него нет шансов быть успешным. Он отметил, что, по его мнению, на данный момент российские войска на линии обороны в регионе готовы к отражению любого наступления.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что считает заявления о контрнаступлении Украины крупной дезинформацией. Также он назвал безумием попытку ВСУ вести боевые действия при соотношении один к пяти на фронте по технике и живой силе.