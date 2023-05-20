Москва, 20 мая, 2023, 21:52 — ИА Регнум. Игроки футбольной команды ФК «Динамо» на протяжении года не понимали, как играть, пока главным тренером был Славиша Йоканович из Сербии. Об этом 20 мая, как сообщило ТАСС, заявил журналистам вратарь бело-голубых Игорь Лещук.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«Мы проигрывали, было напряжение, не было хорошего и интересного футбола, всегда новый тренер придает новых эмоций и сил, поэтому выдохнули после ухода Йокановича», — сказал Лещук.

По его словам, за прошедшую неделю тренировок без ушедшего тренера футболистам стало понятней, как играть. До этого каждый член команды играл, как сам может.

Лещук также отметил, что Йоканович не пришёл попрощаться с командой, вместо этого написал в общем чате: «Я ушёл».

«Это неуважение к игрокам, мы поработали год вместе, можно было прийти, пожать руку, сказать, что уходишь», — отметил вратарь.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая грозненский «Ахмат» разгромил «Динамо» со счётом 3:0. После этого руководство ФК отправило в отставку Йокановича, не назвав причину. В следующей игре бело-голубые 20 мая разгромили московское «Торпедо», забив всухую три мяча.

В настоящее время «Динамо» находится на шестом месте, имея по итогам всех игр 45 очков. На первом месте «Зенит» с 66 очками. Эта команда досрочно стала чемпионом России.