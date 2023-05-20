Севастополь, 20 мая, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию то том, что 20 мая произошёл взрыв в районе аэродрома. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.

Kremlin.ru Михаил Развожаев

«Никакого взрыва, конечно, не было», — написал губернатор.

Развожаев подчеркнул, что за последние сутки в Севастополе производились только учебные стрельбы спецслужб, а также была планово уничтожена авиабомба времён Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая жителей города Севастополь испугали громкие звуки. Однако губернатор Михаил Развожаев успокоил горожан, объяснив, что в городе проводятся тренировки Черноморского флота, громкие звуки в центре города объясняются тем, что были задействованы системы большей, чем обычно, мощности.