Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways из-за полётов в Россию
Президент Грузии отказалась от услуг Georgian Airways из-за возобновления полётов в Россию
Тбилиси, 20 мая, 2023, 21:28 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании «Грузинские авиалинии» (Georgian Airways, бывшее название Airzena) и заявила, что больше не будет пользоваться её услугами. Об этом она объявила 20 мая на брифинге.
Причиной для такого решения стало то, что эта компания вновь начала перевозки пассажиров в Россию.
«Я для себя объявляю бойкот Airzena и призываю вас присоединиться к нему. Это компания, которая пользуется государством, чтобы обогатиться», — сказала Зурабишвили.
Ранее в этот день в Москве приземлился первый после четырёхлетнего перерыва самолёт Georgian Airways. Компания получила разрешение на совершение семи рейсов в неделю между столицами России и Грузии.
С 19 мая по маршруту Москва — Тбилиси начали курсировать самолёты российской компании «Азимут», которая также будет делать семь рейсов в неделю. Кроме того, российская авиакомпании Red Wings получила разрешение на рейсы между Сочи и Тбилиси, а также между Москвой и Кутаиси. Полёты запланированы с июня по понедельникам, средам и пятницам.
Как сообщало ИА Регнум, Зурабишвили ранее неоднократно заявляла, что она против возобновления полётов между Грузией и РФ. Она считает, что потепление отношений между Москвой и Тбилиси помешает проевропейскому курсу Грузии. Подобные заявления делают представители ряда грузинских оппозиционных партий и НКО. Они на протяжении недели проводят русофобские протестные акции.
При этом грузинское правительство поддержало возобновление авиасообщения с Россией, отметив, что оно значительно увеличит доходы в туристической отрасли. Такую же реакцию продемонстрировала правящая партия «Грузинская мечта».