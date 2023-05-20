Тбилиси, 20 мая, 2023, 21:28 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании «Грузинские авиалинии» (Georgian Airways, бывшее название Airzena) и заявила, что больше не будет пользоваться её услугами. Об этом она объявила 20 мая на брифинге.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

Причиной для такого решения стало то, что эта компания вновь начала перевозки пассажиров в Россию.

«Я для себя объявляю бойкот Airzena и призываю вас присоединиться к нему. Это компания, которая пользуется государством, чтобы обогатиться», — сказала Зурабишвили.

Ранее в этот день в Москве приземлился первый после четырёхлетнего перерыва самолёт Georgian Airways. Компания получила разрешение на совершение семи рейсов в неделю между столицами России и Грузии.

С 19 мая по маршруту Москва — Тбилиси начали курсировать самолёты российской компании «Азимут», которая также будет делать семь рейсов в неделю. Кроме того, российская авиакомпании Red Wings получила разрешение на рейсы между Сочи и Тбилиси, а также между Москвой и Кутаиси. Полёты запланированы с июня по понедельникам, средам и пятницам.

Как сообщало ИА Регнум, Зурабишвили ранее неоднократно заявляла, что она против возобновления полётов между Грузией и РФ. Она считает, что потепление отношений между Москвой и Тбилиси помешает проевропейскому курсу Грузии. Подобные заявления делают представители ряда грузинских оппозиционных партий и НКО. Они на протяжении недели проводят русофобские протестные акции.

При этом грузинское правительство поддержало возобновление авиасообщения с Россией, отметив, что оно значительно увеличит доходы в туристической отрасли. Такую же реакцию продемонстрировала правящая партия «Грузинская мечта».