Москва, 20 мая, 2023, 20:54 — ИА Регнум. Российские тяжелоатлеты не будут участвовать в этапе Гран-при Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на Кубе. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба IWF.

Katxijasotzaile Тяжёлая атлетика

Согласно решению Международной федерации тяжелой атлетики граждане России и Белоруссии имеют право принять участие в турнире, но для этого спортсмены должны получить нейтральный статус. Для этого в срок до 15 мая 2023 года необходимо было заполнить индивидуальные декларации, в которых спортсмены должны подтвердить, что не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении специальной военной операции России на Украине.

«На момент окончания установленного срока от спортсменов и обслуживающего персонала с российским паспортом не поступало подписанных деклараций. Поэтому тяжелоатлеты и связанный с ними персонал с российскими паспортами лишились возможности попасть на предстоящее соревнование на Кубе», — сообщила пресс-служба IWF.

Ранее IWF сообщила, что 13 белорусских спортсменов, отправивших заявки на турнир, были допущены до участия в нем в нейтральном статусе. Этап Гран-при IWF пройдёт в Гаване с 8 по 18 июня. Турнир является квалификационным соревнованием к Олимпиаде 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 13 мая Европейский союз дзюдо (EJU) поддержал решение Международной федерации дзюдо (IJF) о допуске 20 нейтральных спортсменов из Белоруссии и России к участию в олимпийской квалификации на Игры-2024 в Париже. Эти спортсмены из Белоруссии и России после чемпионата мира в Дохе сохранят шансы на отбор на Олимпиаду.