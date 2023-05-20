Медведев пригласил Маска посетить Артёмовск
Москва, 20 мая, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил американскому предпринимателю Илону Маску посетить Артёмовск (украинское название Бахмут) в Донецкой Народной Республике, ответив в Twitter на его давний вопрос о ситуации в городе.
«Вы спрашивали меня о Бахмуте… Приезжайте и посмотрите сами!» — написал Медведев.
Свой вопрос про этот город Маск задал в октябре 2022 года. Он прокомментировал шутку зампреда Совбеза по поводу отставки Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании.
Медведев тогда поздравил салат латук, оценив шуточное соревнование, которое устроили противники Трасс, запустив трансляцию, в которой задали вопрос, что произойдёт раньше: глава британского правительства уйдёт в отставку или испортится латук.
Маск написал, что это «хороший троллинг», а также спросил о ситуации в Артёмовске. Тогда Медведев пригласил предпринимателя в Москву на День Победы.
Как сообщало ИА Регнум, 20 мая пресс-служба Евгения Пригожина сообщила, что российские штурмовики полностью освободили Артёмовск.