Москва, 20 мая, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил американскому предпринимателю Илону Маску посетить Артёмовск (украинское название Бахмут) в Донецкой Народной Республике, ответив в Twitter на его давний вопрос о ситуации в городе.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Вы спрашивали меня о Бахмуте… Приезжайте и посмотрите сами!» — написал Медведев.

Свой вопрос про этот город Маск задал в октябре 2022 года. Он прокомментировал шутку зампреда Совбеза по поводу отставки Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании.

Медведев тогда поздравил салат латук, оценив шуточное соревнование, которое устроили противники Трасс, запустив трансляцию, в которой задали вопрос, что произойдёт раньше: глава британского правительства уйдёт в отставку или испортится латук.

Маск написал, что это «хороший троллинг», а также спросил о ситуации в Артёмовске. Тогда Медведев пригласил предпринимателя в Москву на День Победы.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая пресс-служба Евгения Пригожина сообщила, что российские штурмовики полностью освободили Артёмовск.