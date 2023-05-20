Волгоград, 20 мая, 2023, 20:32 — ИА Регнум. В Волгограде у мечети неизвестные сожгли Коран. Видеокадры с актом вандализма опубликовал ряд Telegram-каналов. При проверке этого инцидента полиция задержала подозреваемого, 20 мая сообщило РИА Новости.

(сс) Afshad Коран

На видео с места происшествия видно, как сотрудники полиции задерживают мужчину на велосипеде с рюкзаком за плечами и ведут его в автомобиль.

Ранее о том, что инцидент с сожжением, произошедший 19 мая, стал известен муфтию Центрального духовного управления мусульман Волгоградской области Кифаху Бату Мохаммаду, сообщил портал V1. RU. Он высказал уверенность, что это провокация, направленная извне, и связана она, скорее всего, с украинским конфликтом.

«Я уверен: это провокация. <…> Сами знаете, причин сейчас много. <…> Таких провокаторов хватает. Маловероятно, что внутри России кто-то способен на такое. Я думаю, правоохранительные органы разберутся. Мы будем сейчас обращаться. Чтобы нашли и наказали. В России такого не должно быть», — цитирует муфтия V1. RU.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года в Москве неизвестный сжег Коран у Белого озера, где планировалось строительство мечети. Видео акта вандализма появилось в социальных сетях. Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что для возведения мечети уже нашли другое место, так как это озеро особо почитается православными москвичами. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что провокатор, совершивший акт сожжения Корана у Белого озера, будет найден и понесёт заслуженное наказание.