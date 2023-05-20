Берн, 20 мая, 2023, 20:06 — ИА Регнум. В результате крушения туристического самолёта недалеко от Ле-Пон-де-Мартель, в горах Невшатель, погибли три человека, сообщила 20 мая радиостанция RTN.

Пилот и два пассажира самолёта погибли.

Самолёт вылетел из аэропорта Ла-Шо-де-Фон. Это самый высокогорный аэропорт на европейском континенте. Самолёт разбился утром около 10:20 в лесу в местечке под названием Ле-Комб-Дернье, к западу от Ле-Пон-де-Мартель. Самолет, зарегистрированный в Швейцарии, выполнял экскурсионный полёт.

Начато расследование, чтобы установить причины и обстоятельства авиапроисшествия.