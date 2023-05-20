Марьинка, ДНР, 20 мая, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Российские войска начали фланговые обходы ВСУ в Марьинке. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Сообщается, что в ходе боёв в центре Марьинки российские войска натолкнулись на сильную оборону, поэтому решили перенаправить усилия на северные и южные фланги города. Десятки атак российской армии оставили под ударами позиции ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Курахово, Острое и Катериновка.

Ранее российский боец с позывным Кореец сообщил о намерениях ВСУ покинуть позиции в Марьинке. Военнослужащий российских мотострелковых войск рассказал об услышанном им разговоре украинских солдат. Он получил ранение при штурме города, но не покинул позицию из-за прострелов ВСУ. В этот момент всего в нескольких метрах от него прошли пятеро украинских военных, разговор которых он и услышал.