Берлин, 20 мая, 2023, 19:49 — ИА Регнум. В Германии пользователи Twitter высоко оценили российские войска после опубликованной в издании Bild новости о взятии Артёмовска и высмеяли украинского президента Владимира Зеленского, который, по их мнению, не сможет признаться в этом лидеру США Джо Байдену.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«О нет, как Зеленский должен объяснить потерю Бахмута дяде Джо, который сейчас находится в мировом турне?», — написал читатель под ником «Чарли».

Другой, поддержавший его, выразил искренние поздравления президенту России Владимиру Путину по поводу освобождения города. Комментатор Карл указал на то, что Киев, который поддерживает весь блок НАТО, уступил Артёмовск лишь не самой большой группе российских штурмовиков.

«Поздравления России, долой натовских поджигателей войны», — написал пользователь «Lon».

Пользователи Twitter отметили и факт того, что миллиардные финансовые вливания Запада не сыграли никакой роли в противостоянии с умелыми российскими военными.

Об освобождении Артёмовска штурмовиками российской армии ИА Регнум сообщало ранее. Военкор Александр Сладков отметил, что без сопереживания общества он не смог бы представить эту победу и назвал её подарком российскому народу. Однако при этом эксперты считают, что потеря Артёмовска может дать старт контрнаступлению ВСУ.