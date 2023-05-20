ДНР, 20 мая, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Потеря Артёмовска даст старт контрнаступлению ВСУ, о котором так долго ведутся разговоры. Так считают эксперты, мнение которых 20 мая привело издание «МК».

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Многие знающие военные эксперты предупреждают: сдача Бахмута (Артёмовска — ред. ИА Регнум) даст старт давно анонсированному наступлению ВСУ»,— пишет газета.

О том, что Артёмовск полностью взят под контроль российских военнослужащих, 20 мая заявил Евгений Пригожин. Как отметил заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, к этому моменту противник планировал завершить подготовку к наступлению на Запорожском направлении и теперь причин, для того чтобы не сделать этого, у него нет.

По данным обозревателей канала «Военная хроника», неподалёку с Артёмовском находятся крупнейшие укрепрайоны ВСУ с многотысячными группировками — Константиновка, Часов Яр, Дружковка, Торецк, Славянск, Краматорск. Неступление ВСУ могут организовать и на территории ДНР и ЛНР. В этих направлениях подтягиваются к линии соприкосновения техника и люди, которые удалось скопить и сберечь. Активизация может начаться, по мнению экспертов, в ближайшие дни.

О том, что у ВСУ больше нет причин сдерживать свое конрнаступление после падения Артёмовска, заявил и военный эксперт Алексей Суконкин, поэтому остаётся только ждать.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы полностью установили 20 мая контроль над Артёмовском. Операция по взятию города, который является важнейшим транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, длилась 224 дня, с октября 2022 года. Врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил информацию об освобождении Артёмовска. О взятии Артёмовска также сообщил военный корреспондент и писатель Александр Сладков.