Вашингтон, 20 мая, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Российские войска начнут массово сбивать украинские F-16 в случае их поставки Киеву. Репутация американских истребителей из-за этого рискует сильно пострадать, пишет Military Watch Magazine в статье в субботу, 20 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

По мнению авторов материала, если F-16 задействуют в спецоперации на стороне Украины, российские войска могут заполучить образец для исследования технологий. Помимо этого, истребители могут пострадать как в ходе боёв, так и при обстрелах аэродромов.

«Это нанесет серьезный удар по престижу машины», — говорится в публикации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Украина рассчитывает получить истребители F-16 уже этой осенью. Об этом заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак, отметивший при этом, что западные истребители не смогут принять участие в украинском контрнаступлении, которое, по его словам, ожидается вскоре.

F-16 — истребитель, разработанный в 1970-х годах как облегчённый вариант F-15. У него отсутствуют технологии «невидимости», поэтому военные эксперты сходились во мнении, что его живучесть в потенциальных дуэлях с российской авиацией будет невысокой, и тягаться с такими соперниками, как Су-35, МиГ-31 и Су-57 он не сможет. А уничтожение F-16 значительно повысит престиж российских ВВС и военно-промышленного комплекса.