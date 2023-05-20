Мелитополь, 20 мая, 2023, 19:06 — ИА Регнум. ВСУ завершили подготовку к наступлению на запорожском направлении. Об этом свидетельсвуют действия противника в последние дни: он производил слаживание боевых сил, стягивал подразделения к месту предполагаемого наступления, а также усиливал оборону противовоздушных подразделений. Об этом 20 мая сообщил заместитель начальника Росгвардии в ДНР, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Ходаковский

«Сегодня, 20 мая, должна была завершиться подготовка противника к наступлению на Запорожском направлении. Все предыдущие дни он стягивал силы, производил слаживание, усиливал ПВО — в общем, занимался положенной в таких случаях военной работой», — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.

Как отметил военачальник, к настоящему времени уже подошла к концу «эпопея с Бахмутом», и после неё ВСУ должны перейти в наступление.

«Два обстоятельства совпали, видимых причин не наступать нет — начинаем отсчёт времени», — заявил Ходаковский.

Как сообщало ИА Регнум, двумя днями ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия24» заявил, что ВСУ упустили свой шанс на начало контрнаступления в Запорожской области. По его мнению, теперь шансов на то, что оно станет успешным, нет. Как считает Балицкий, российские войска на линии обороны в регионе готовы к отражению любого наступления.