Самолёт потерпел крушение в Швейцарии
Небольшое самолёт потерпел крушение в Швейцарии, есть погибшие
Берн, 20 мая, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Небольшой самолёт потерпел крушение в швейцарском кантоне Невшатель. Несколько человек погибли, сообщила 20 мая радиостанция RTN.
Inge Wallumrød
Легкомоторный самолет
Самолёт разбился утром 20 мая на крутом склоне недалеко от Пон-де-Мартель. На месте происшествия работают спасатели и правоохранители.
Несколько человек погибли. Эту информацию подтвердил представитель местной полиции.
Точное число погибших пока не называлось. Обстоятельства крушения выясняются.