Берн, 20 мая, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Небольшой самолёт потерпел крушение в швейцарском кантоне Невшатель. Несколько человек погибли, сообщила 20 мая радиостанция RTN.

Inge Wallumrød Легкомоторный самолет

Самолёт разбился утром 20 мая на крутом склоне недалеко от Пон-де-Мартель. На месте происшествия работают спасатели и правоохранители.

Несколько человек погибли. Эту информацию подтвердил представитель местной полиции.

Точное число погибших пока не называлось. Обстоятельства крушения выясняются.