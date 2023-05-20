Тбилиси, 20 мая, 2023, 18:53 — ИА Регнум. В Грузии представители оппозиции и их сторонники собрались в центре Тбилиси на очередную акцию против авиасообщения с Россией. Прямой эфир с места событий 20 мая ведут местные телеканалы, среди них TV Pirveli.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Российские самолёты не летают в ЕС» — с этим обращением граждане вышли на акцию 20 мая.

Протестующие собираются перед парламентом, некоторые из участников акции держат в руках плакаты против возобновления авиасообщения.

Движение на проспекте Руставели, где расположен парламент, свободно для движения автотранспорта. Среди собравшихся есть оппозиционные политики. Отмечается, что выступлений оппозиционеров с трибуны пока не было.

На месте присутствуют сотрудники полиции.

Как сообщало ИА Регнум, акция протеста, организованная оппозицией против возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, прошла в центре Тбилиси 19 мая. Организаторы акции требовали от властей Грузии отмены авиасообщения с Россией и указывали, что возобновление авиаперелётов грозит Грузии отказом в предоставлении Брюсселем статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Первый за четыре года прямой рейс Москва — Тбилиси, приземлившийся в Грузии 19 мая, встретили недовольные митингующие.

10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты в Грузию. Правительство страны положительно расценило этот шаг.

На авиарейсы между Москвой и Тбилиси получили разрешения российская компания «Азимут» и грузинская национальная авиакомпания Georgian Airways, которая начнёт полёты 20 мая. Они планируют совершать по семь рейсов в неделю. Кроме того, авиакомпания из России Red Wings получила разрешение на чартерные рейсы между Сочи и Тбилиси, а также между Москвой и Кутаиси. Полёты запланированы со 2 июня по понедельникам, средам и пятницам.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «нежелательным» прибывший в Тбилиси самолёт с туристами из России. Она негативно отреагировала на отмену в России запрета на прямые полёты в Грузию. По её мнению, это помешает республике получить статус кандидата на вхождение в ЕС.