Первомайск, ЛНР, 20 мая, 2023, 18:22 — ИА Регнум. В городе Первомайске Луганской Народной Республики (ЛНР) в воздухе сработало взрывное устройство, в результате чего два человека погибли. Об этом 20 мая в своём Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Колягин.

(сс) Will Russell Взрыв

«В результате срабатывания неизвестного взрывного устройства в воздухе, на территории населённого пункта Калиново-Борщеватое погибли двое», — написал мэр.

Также Колягин сообщил о двух раненых. Информации о повреждениях пока не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщило, что 12 мая в результате взрыва неизвестного устройства в городе Первомайске Луганской Народной Республики (ЛНР) был ранен мирный житель. Мужчина 1969 года рождения с диагнозом минно-взрывная травма госпитализирован в больницу. В результате взрыва пострадавшему оторвало три пальца на кисти руки. Мужчина поднял около своего дома неизвестный предмет, который взорвался у него в руках.