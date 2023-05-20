Киев, 20 мая, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина ударил монаха по лицу на территории Киево-Печерской Лавры. Об инциденте 20 мая сообщил Союз православных журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

Пострадавший насельник Киево-Печерской лавры иеродиакон Павел объяснил инцидент. По его словам, команда бывшего президента Украины Петра Порошенко хочет, чтобы монахов выселили.

«Они ничем не брезгуют: сатанинскими «службами», клеветой. <…> Имея свои каналы, своих блогеров, распространяют максимально клевету про нас всех», — рассказал иеродиакон Павел.

Как пояснил насельник лавры, произошёл инцидент, когда очередная жертва пропаганды угрожала монаху расправой и ударила его по лицу.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая вооружённые сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили настоятеля Свято-Вознесенского храма Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Рынгач Черновицкой области. Окровавленного священника видели пять часов назад.

В марте в селе Бабин в Черновицкой области за верность УПЦ пострадал 65-летний настоятель Храма Вознесения Господня. Он отказался признавать решение местной администрации передать церковь ПЦУ. После этого в храм ворвались полицейские и таскали его по полу, не дав снять богослужебные ризы. В результате правоохранители помогли пришедшим с ними раскольникам захватить церковь.

Про постоянные нападения на священников УПЦ на Украине 13 мая сообщил епископ УПЦ на покое, бывший наместник Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве Гедеон, выступая в Совбезе ООН. Он отметил, что есть случаи убийства священнослужителей и этому способствуют украинские власти, так как не пресекают подобные преступления.