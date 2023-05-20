Московская область, 20 мая, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Западный вектор внешней политики России полностью себя исчерпал. Об этом 20 мая заявил глава МИД Сергей Лавров на заседании 31-й Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике в Лесных Далях в Подмосковье.

Mid.ru Сергей Лавров

«Ясно, что западный трек в том виде, в котором он развивался в нашей внешней политике до недавнего времени, полностью себя исчерпал», — сказал министр.

Он отметил, что Москве приходится противостоять враждебному блоку, в состав которого входят США, ЕС и НАТО. При этом глава российской дипломатии не увидел возможностей для компромиссов. Лавров подчеркнул, что враждебность исходит со стороны Запада.

«Враждебность проистекает с той стороны баррикад, баррикад, которые разделяют желающих жить своим умом и в интересах своих народов от тех, кто хочет жить за счет других», — сказал Лавров.

Министр также заявил о наступлении эпохи перехода к многополярному миру на смену подчинению гегемону, и у России много союзников по этому вопросу. При этом эпоха может быть длительной и исторической.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лавров заявил, что Запад объявил России «тотальную войну». Он подчеркнул, что ранее такой термин брала на вооружение гитлеровская Германия. Министр отметил, что уже публично говорят о стремлении задушить Россию.

Лавров также отметил, что объявленные санкции показывают, что Запад легко отбрасывает свои ценности, которые так много пропагандирует. Глава МИД также отметил, что многие страны отказываются принимать такие правила, несмотря на сильное внешнее давление.